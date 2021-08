Raserei in der Goldenbergstraße

Traurige Hundebesitzerin: Alena Winz zeigt auf die Stelle, an der ihr geliebter Zwergspitz Milo in der Goldenbergstraße überfahren wurde. Der Hund wurde nach dem Unfall bereits eingeäschert.

Wer im Neubaugebiet auf dem ehemaligen Beresa-Areal oder in der Nachbarschaft wohnt, der dürfte es in den vergangenen Monaten vermutlich immer wieder mal mitbekommen haben: Auf der Haupterschließungsstraße des neuen Mecklenbecker Wohnquartiers wird öfters mit viel zu hohen Geschwindigkeiten gefahren. Was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass dort bislang noch keine eigene Tempo-30-Beschilderung platziert wurde. Beschwerden gibt es bereits zuhauf. So auch von Alena Wins, die die gefährliche Situation nicht länger hinnehmen will.