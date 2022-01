Sicherer über die neue Heroldstraße

Viele Mecklenbecker, insbesondere Bewohner des Waldwegviertels, dürften sich freuen: Das Amt für Mobilität und Tiefbau hat eine Beschlussvorlage veröffentlicht, die bereits am 20. Januar in der Bezirksvertretung (BV) Münster-West und abschließend am 2. Februar im Ausschuss für Verkehr und Mobilität auf den Tisch kommen soll. Gibt es „grünes Licht“ seitens der kommunalpolitischen Gremien, dann kann die vielfach geforderte Anforderungsampel an der neuen Heroldstraße zeitnah Realität werden.

