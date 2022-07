Sie lebt ihre kreativen Ideen aus

Anna Hünker nimmt am Festival „Kunst in Mecklenbeck“ teil

Münster-Albachten„Da kann man doch was machen!“ Diese Worte sind charakteristisch für Anna Hünker. Und schon wächst in ihr eine Idee, die für sie zum Ansporn wird und sich als Startschuss für etwas Neues erweist. Sie ist kunstbegeistert. Gemalt, so sagt sie, habe sie schon immer. In ihrem Beruf als Ergotherapeutin konnte sie viele kreative Ideen ausleben.