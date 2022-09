Den Speicher von Haus Kump besuchen

Am Sonntag (11. September) ist es wieder so weit, denn auch in diesem Jahr wird in Münster am „Tag des offenen Denkmals“ zu zahlreichen kostenfreien Programmpunkten eingeladen. Im Stadtbezirk West steht diesmal wieder der Speicher von Haus Kump Interessierten zur Besichtigung offen.

Besagter Fachwerkspeicher wurde im Jahr 1549 erbaut und steht unter Denkmalschutz. Er ist Bestandteil der im Jahre 2013 umgebauten uralten Hofstelle Haus Kump, die Standort des Bildungszentrums der Handwerkskammer geworden ist. Beim Speicher handelt es sich um das älteste Speichergebäude Münsters und einen der bedeutendsten Speicher Westfalens. Er befindet sich an der Mecklenbecker Straße 252 und kann am Denkmaltag um 12, 14 und 16 Uhr besichtigt werden.

Als kompetenter Führer und Gesprächspartner wird dabei Hamlet Schöpgens, Dachdecker und Zimmerermeister, Einblick in die Geschichte des Speichers und die Restaurierung durch die Handwerkskammer geben.