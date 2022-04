THC-Mittelinsel wird im Sommer gebaut

Am Dingbängerweg sind in diesem Jahr seitens des Tiefbauamtes einige Bauarbeiten geplant. Das teilt das Amt auf Nachfrage der SPD-Fraktion der Bezirksvertretung Münster-West mit.

Im Laufe der Sommerferien soll auf dem Dingbängerweg in Höhe des THC-Geländes eine Mittelinsel gebaut werden. Sie soll Fußgängern und Radlern das Überqueren der Fahrbahn erleichtern.

Die SPD-Fraktion der Bezirksvertretung Münster-West hat vom Amt für Mobilität und Tiefbau Antwort auf ihre Anfrage zu den in nächster Zeit geplanten Straßenbaumaßnahmen am Dingbängerweg erhalten. Dabei geht es – wie berichtet – insbesondere um Mittelinseln, auch Fahrbahnteiler genannt, im Mecklenbecker Zentrum sowie in Höhe des THC-Areals.

MEHR ZUM THEMA SPD-Anfrage an die Stadtverwaltung Wie ist es um Querungshilfen am Dingbängerweg bestellt?

Nach Angaben des städtischen Amts befindet sich die Mittelinsel am THC-Vereinsgelände „in der Bauvorbereitung“. Die Ausführungsplanung sei abgeschlossen. Mit dem Bau und der Fertigstellung werde „im Laufe der Sommerferien 2022“ gerechnet.

Im Herzen Mecklenbecks, wo es am Dingbängerweg zwei Fahrbahnteiler geben sollte, sieht es danach aus, dass erst mal nur die Mittelinsel vor der Peter-Wust-Schule gebaut werden soll.

Der Fahrbahnteiler, der in Höhe des Stadtteilzentrums mit der Lidl-Filiale gebaut werden sollte, bleibt nach Auskunft des Tiefbauamts außen vor, da ein schrittweises Verkehrskonzept für den Ortskern entwickelt werden soll und zudem in Teilen des Dingbängerwegs zwischen Roxeler Straße und Mecklenbecker Straße zwingend notwendige Instandsetzungsarbeiten anzugehen seien.

Mit diesen solle noch in diesem Jahr begonnen und zudem die Planung für die Mittelinsel vor der Peter-Wust-Schule vorangetrieben werden. Diese soll im nächsten Jahr realisiert werden.