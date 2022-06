Tisch und Bänke zum Ausruhen und Verweilen gesucht

Sponsoren gesucht: Sitzmöbel sollen her, damit sich die Givebox am Hof Hesselmann zu einem Treffpunkt für Jung und Alt entwickeln kann.

Givebox am Bürgerzentrum Hof Hesselmann

Anfang September 2020 wurde sie bei einer kleinen Feier ihrer Bestimmung übergeben. Mittlerweile ist die Givebox am Mecklenbecker Bürgerzentrum Hof Hesselmann zu einer festen und gern besuchten Einrichtung geworden. Das freut die Verantwortlichen, und sie haben sich vorgenommen, die Attraktivität des schmucken kleinen Fachwerkhäuschens noch ein Stückchen zu steigern: Outdoor-Sitzmöglichkeiten sollen her.

Bei einem Vor-Ort-Termin stellten Marianne Koch, Initiatorin der Givebox, die sich mit einem Ehrenamtlichen-Team um die Ordnung im und am Häuschen kümmert, sowie Frank Bürgel, Vize-Vorsitzender des Mecklenbecker Bürgervereins, klar, was ihnen vorschwebt: Ziel ist es, zwei Bänke und einen Tisch per Sponsoring anzuschaffen und neben der Box aufzustellen.

Treffpunkt für Jung und Alt

Dies nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass vielen älteren Mitbürgern, die mit dem Rollator kämen oder schlichtweg nicht so gut zu Fuß seien, die Möglichkeit gegeben werden soll, sich hinzusetzen, auszuruhen und zu verweilen. Das dürften aber natürlich auch jüngere Menschen tun.

„Die Givebox soll zu einem Treffpunkt für Jung und Alt werden“, sagt Marianne Koch. Damit Bänke und Tisch angeschafft werden können, hoffen sie und Frank Bürgel, dass es Sponsoren gibt. Dabei könnte es sich um Leute handeln, die das Projekt finanziell unterstützen wollen. Oder auch jemand, der die ersehnten Möbel bereits zur Verfügung stellen kann. „Vielleicht gibt es auch jemanden, der Bänke und Tische selbst baut“, so Koch.

Vorgenommen hat sich der Bürgerverein laut Frank Bürgel, die mittlerweile recht unebene Fläche vor der Givebox möglichst bald neu zu pflastern, was der Stadt auch schon mitgeteilt worden sei. Bedauerlicherweise sehe es danach aus, dass in diesem Jahr dafür keine Mittel vorhanden seien.

Wer das Sitzmöbel-Projekt unterstützen kann, wird gebeten, sich per E-Mail an hof-hesselmann@muenster.de zu melden.