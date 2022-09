Umzug ganz ohne Postbankservice

Die Mecklenbecker Postfiliale zieht in wenigen Tagen in die Lotto-Annahmestelle am Dingbängerweg 70 um.

Die Postfiliale im Edeka-Markt am Dingbängerweg 69 wird zum Ende des Monats geschlossen und in die unmittelbare Nachbarschaft umgesiedelt. Sie zieht auf der gegenüberliegenden Seite in die Lotto-Annahmestelle am Dingbängerweg 70 ein. Dort werden auch Tabakwaren und Zeitschriften angeboten.