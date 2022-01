CDU macht sich Sorgen um Wege und Straßen rund um das neue Wohngebiet

„

Noch ist das neue Wohnquartier auf dem ehemaligen Beresa-Grundstück nicht vollständig fertiggestellt, aber in puncto Verkehrssicherheit zeichnet sich jetzt bereits Nachbesserungsbedarf ab.“ Mit diesen Worten fasst CDU-Bezirksvertreter Peter Wolfgarten die Zielsetzung von mehreren Anträgen in der Bezirksvertretung Münster-West zusammen.

„Durch das neue Wohngebiet entstehen viele neue Wegebeziehungen, die den Meckmannweg queren. Diese müssen deutlich sichtbarer und sicherer werden“, fordert der Mecklenbecker CDU-Vorsitzende Andreas Malleprée in einer Pressemitteilung.

Ortstermin am frühen Morgen

Bei einem morgendlichen Ortstermin an der Kreuzung Meckmannweg /Goldenberg­straße / Meyerbeerstraße machten sich Christdemokraten ein Bild davon, wie viel Verkehr auf dem Meckmannweg unterwegs ist und wie schwierig insbesondere für Kinder auf dem Weg zu Schule oder Kita in der dunklen Jahreszeit das Überqueren der Straße ist.

Einig waren sich die Teilnehmer, dass eine bestehende und in die Jahre gekommene Aufpflasterung zwischen der Goldenbergstraße und dem Schwarzen Kamp besser im durch das Wohnquartier neu entstandenen Kreuzungsbereich positioniert werden müsste. „Eine besondere Sensibilität besteht hier nicht zuletzt wegen des benachbarten Kindergartens“, begründet CDU-Bezirksvertreter Thomas Lilge das Anliegen.

Sicherheitsrisiko am Meckmannweg

„Übereinstimmend höre ich von Anwohnern, dass die Rechts-vor-links-Regelung auf dem Meckmannweg vielfach nicht beachtet wird und dass dies ein großes Sicherheitsrisiko darstellt“, fasst Peter Wolfgarten Rückmeldungen aus unterschiedlichen Bereichen des Meckmannwegs zusammen. „Daher schlagen wir der Verwaltung vor, die durch Straßenbaumaßnahmen und Abnutzung verschwundenen Haltelinien wieder anzubringen.“

So fordert die CDU an der Einmündung des neuen Fuß- und Radwegs des Quartiers gegenüber dem Holtkamp Verbesserungen, um die Verbindung zwischen neuem Wohnviertel und der zentralen Mecklenbecker Fahrradstraße sicherer zu gestalten.

Darüber hinaus greifen die CDU-Anträge auch die Klage von Anwohnern auf, dass aufgrund des Parkdrucks bis in die Kreuzungsbereiche hinein geparkt werde. Zudem wird kritisch darauf hingewiesen, dass der Bürgersteig gegenüber dem Schwarzen Kamp nicht barrierefrei ausgebaut sei.

Zuwegung zu den Spielplätzen

Ein weiterer Gefahrenpunkt, auf den die CDU nach eigenen Angaben von Bürgern hingewiesen wurde, betrifft die Zuwegungen zu den Spielplätzen an der Goldenbergstraße und am Schwarzen Kamp, die durch parkende Autos teilweise verdeckt sind. „Wir wünschen uns, dass sie durch Piktogramme, Freiburger Kegel oder andere geeignete Maßnahmen erkennbar werden, damit Kinder, die oft zwischen Wohnung und Spielplatz hin und her pendeln, sicher die Straße queren können“, so CDU-Ratsherr Dr. Ulrich Möllenhoff, der zusammenfasst: „Es wäre gut, wenn sich die Verwaltung die von Bürgern benannten Verbesserungsvorschläge rund ums neue Wohnquartier einmal im Zusammenhang vor Ort anschaut.“