Verbesserung für Radfahrer möglich?

Gibt es eine Möglichkeit, den Radweg der neuen Heroldstraße über die Weseler Straße hinaus so zu verlängern, dass Radfahrer erlaubt und ohne Zeitverlust ihre Fahrt in Richtung Albachten oder in Richtung Mecklenbeck-Mitte fortsetzen können? Diese Frage möchte die CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Münster-West möglichst bald von Fachleuten der Stadtverwaltung geklärt sehen. Dies geht aus einem aktuellen Antrag der Christdemokraten hervor.

In der Begründung ihres Schreibens heben die CDU-Politiker hervor, dass der Radweg der Heroldstraße einseitig an deren Westrand verlaufe. Radfahrer, die an der Kreuzung Heroldstraße / Weseler Straße / Meyerbeerstraße in Richtung Albachten oder ins Mecklenbecker Zentrum (Nord-Süd-Achse / Verbindung zur Velo-Route) fahren wollten, müssten dazu nach den derzeitigen Gegebenheiten ganz umständlich drei beziehungsweise zwei Ampeln queren oder aber absteigen und zum Fußgänger werden, wenn sie sich ganz korrekt an die Straßenverkehrsordnung halten wollten, heißt es im Antrag der CDU an die Stadtverwaltung.