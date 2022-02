Viele neue Leser – trotz der Pandemie

Das Team der katholischen öffentlichen Bücherei St. Anna in Mecklenbeck hat die Herausforderungen des zweiten Pandemie-Jahres gut gemeistert. Trotz Corona blieben die Ausleihen zum Vorjahr fast gleich. Auch viele neue Leser fanden den Weg ins Gemeindezentrum St. Anna.

„Der Dank gilt allen Leserinnen und Lesern für die rege Ausleihe unserer Medien, gerade trotz der vielen notwendigen und angepassten Besuchs- und Ausleihmöglichkeiten“, heißt es in einer Mitteilung der St.-Anna-Gemeinde. Wie bei allen öffentlichen Büchereien fließen auch deren Zahlen in die Statistik der Deutschen Bibliothek ein. Abgabetermin für die Statistik 2021 war der 31. Januar 2022. Die wichtigsten Daten sind auf der Internetseite www.buecherei-mecklenbeck.de zu finden.

Lesestart-Set in den Kitas oder der Bücherei

Auch in der Bücherei St. Anna in Mecklenbeck erhalten Eltern und ihre dreijährigen Kinder, solange der Vorrat reicht, während der Öffnungszeiten ein Lesestart-Set. Dieses Set enthält ein altersgerechtes Kinderbuch sowie Tipps und Informationsmaterial für Eltern rund um das Thema „Lesen“.

Aufgrund der derzeitigen Pandemiesituation werden die Sets in die in Mecklenbeck ansässigen Kindertageseinrichtungen gebracht. Für dreijährige Kinder, die nicht in Mecklenbeck in eine Kindertageseinrichtung gehen, liegen die Lesestart-Sets in der Bücherei bereit: „Wir freuen uns auf ein neues Bücherei-Jahr mit allen und weiterhin auf unzählig viele gute Gespräche und nette Begegnungen“, lässt das Bücherei-Team verlauten.