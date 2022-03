Von Donnerstag bis Samstag zum Flohmarkt

Auf dem Frühlingsmarkt des Flomarkt-Teams vom Edelfundus kann von Donnerstag bis Samstag (10. bis 12. März) in der Zeit von 11 bis 17 Uhr unter Einhaltung der im Einzelhandel üblichen Hygienemaßnahmen gestöbert und eingekauft werden. Dies geht aus einer Mitteilung des Teams hervor.

Das ehrenamtliche Edelfundus-Team hat in den Flohmarkthallen am Dingbängerweg 215 nach eigenen Angaben erneut ein hochwertiges Sortiment an Büchern, Haushaltswaren, Tischwäsche, Kleidung, Bildern, Kinderkleidung, Elek­troartikeln, Musikgeräten, Schallplatten, CDs und Spielwaren zusammengestellt. Es bietet die Waren in verschiedenen Verkaufshallen zum Verkauf an. Dort sind die geltenden Corona-Schutzregeln einzuhalten.

Erlös geht an Krebsberatungsstelle

Den Erlös spendet das Edelfundus-Team der Krebsberatungsstelle Münster zur Unterstützung von Menschen, die durch eine Krebserkrankung belastet sind. Sachspenden für diese und für zukünftige Verkaufsaktionen nimmt das Edelfundus-Team wöchentlich montags bis samstags jeweils in der Zeit von 14 bis 17 Uhr entgegen.

Weitere Informationen zum Verein Edelfundus sind auf dessen Homepage im Internet (www.edelfundus.de) sowie unter 0152/ 58 19 34 28 erhältlich.