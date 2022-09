Weiter mit Petra Thier an der Spitze

Mecklenbecks Gewerbeverein hat sein Führungstrio im Amt bestätigt und gibt auch in diesem Jahr wieder einen Adventskalender heraus. 1400 Exemplare soll es geben.

Der Gewerbeverein „Stadtteil Mecklenbeck“ setzt auch weiterhin auf seine bewährte Führungsspitze: Bei der Mitgliederversammlung im Bürgerzentrum Hof Hesselmann wurden Petra Thier als erste Vorsitzende, Bärbel Orschel als erste Stellvertreterin und Hildegard Vogel als zweite Stellvertreterin mit einstimmigem Votum in ihren Ämtern bestätigt.

Seit mittlerweile zehn Jahren gibt es das Stadtteilmagazin, das der Gewerbeverein zweimal im Jahr veröffentlich. Gedruckt wird es in einer Auflage von 4000 Exemplaren. Darüber hinaus soll es auch in diesem Jahr wieder den beliebten Mecklenbecker Adventskalender mit tollen Preisen geben. 1400 Kalender will der Verein herausgeben.

Zudem bietet „Stadtteil Mecklenbeck“ weiterhin die bewährten Mecklenbeck-Gutscheine an. Diese können mit Guthabenbeträgen in Höhe von zehn, 15 und 25 Euro erworben und bei rund 30 örtlichen Fachgeschäften, Handwerkern und Dienstleistern eingelöst werden. Erhältlich sind sie in der Gärtnerei Orschel, der Buchhandlung Lesezeit sowie bei ASB Thier und der Fleischerei Thier.

Wie bei der Versammlung des Gewerbevereins publik wurde, sind künftig wieder After-Work-Events bei den Mitgliedern geplant, um sich einerseits untereinander besser zu vernetzen und andererseits Blicke hinter die Kulissen der ortsansässigen Unternehmen werfen zu können.