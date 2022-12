Wie schön York und Yorkshire sind

Dieses blühende Lavendelfeld in der Nähe des Dörfchens Terrington ist das Kalendermotiv des Monats Mai.

Sehenswerte Aufnahmen von der britischen Insel: Zum mittlerweile dritten Mal in jährlicher Folge hat der Partnerschaftsverein Münster- York wieder seinen beliebten Fotokalender im A3-Format herausgegeben. „York und Yorkshire 2023“ ist er überschrieben und entführt den Betrachter mit seinen Monatsblättern einmal mehr in Münsters nordenglische Partnerstadt sowie in die sie umgebende Grafschaft.