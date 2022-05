Wieder eine Frau im Seelsorgeteam

Neu in Mecklenbeck: Mirjam Konrad, Pfarrerin im Probedienst, unterstützt seit dem 1. April Pfarrer Jan-Christoph Borries in der evangelischen Kirchengemeinde

„Der Empfang in der Gemeinde war superherzlich. Meine Arbeit hier ist gut angelaufen“, freut sich Mirjam Konrad. Seit dem 1. April ist die 30-Jährige in der evangelischen Kirchengemeinde in Mecklenbeck tätig. Dort ist sie mit einer halben Stelle als Pfarrerin im Probedienst im Einsatz. Pfarrer Jan-Christoph Borries freut sich über die Verstärkung, denn die halbjährige Vakanz, die nach dem Abschied von Pfarrerin Dr. Friederike Barth entstanden war, ist endlich wieder gefüllt.