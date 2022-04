Wieder Maibaumfest in Mecklenbeck

Am 7. Mai wird am Hof Hesselmann wieder der Maibaum aufgebaut.

Nach zweijähriger Pandemiepause soll es in Mecklenbeck wieder ein Maibaumfest geben. Es findet am 7. Mai (Samstag) ab 15 Uhr am Bürgerzentrum Hof Hesselmann (Am Hof Hesselmann 10) statt.

Um 16 Uhr wird der Mecklenbecker Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr den Maibaum am Hof in Stellung bringen. Musikalische Unterstützung soll es dabei vom Spielmannszug St. Lamberti geben.

Musikalischer Höhepunkt der Festivität wird um 17 Uhr der Auftritt der Band „Corona Brass Brothers“ sein. Ausklingen soll die Veranstaltung ab 18 Uhr in gemütlicher Runde. Beim Maibaumfest wird es Kaffee, Kuchen, Waffeln, Würstchen und Getränke geben. Auf den Nachwuchs wartet zudem ein buntes Kinderprogramm mit Karussell, Hüpfburg, Schminken und Deckenflohmarkt (bereits ab 14.30 Uhr).

Das Mitmachen beim Flohmarkt ist gratis, Anmeldung nicht erforderlich. Spielt das Wetter nicht mit, dann besteht die Möglichkeit, das Bürgerzentrum und die Scheune zu nutzen.