Miteinander leben am Ermlandweg

Münster-Kinderhaus

Der Wohnungsmarkt ist auch in Münster sehr angespannt. Da kommt es gut, das ganz in der Nähe des Katharinenklosters in Kinderhaus ein neues, ökologisch wie sozial sehr zeitgemäßes Wohnquartier entsteht. Am Freitag war auf der Baustelle Bergfest.

Von Peter Sauer