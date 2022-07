Freibad Hiltrup bleibt am Dienstag geschlossen

Nachdem am vergangenen Sonntag eine Störung der Wasseraufbereitungsanlage im Freibad Hiltrup festgestellt worden war, sorgt dieser Defekt weiter für Probleme. So muss die Badeanstalt am Dienstag (26.7.) geschlossen bleiben.

Aufgrund des technischen Defektes konnte am Sonntag (24.7.) die Wasserqualität nicht mehr gewährleistet werden. Der Badebetrieb musste deshalb aus Sicherheitsgründen am Nachmittag kurzfristig eingestellt werden. Der Fehler konnte zunächst durch eine Fachfirma korrigiert werden, sodass das Freibad am Montagmittag (25.7.) wieder öffnen konnte.

Am Dienstagmorgen sind jedoch erneut technische Probleme in der Wasseraufbereitungsanlage aufgetreten, wie die Stadt berichtet. So musste das Freibad am Dienstag (26.7.) kurzfristig geschlossen bleiben und wird erst wieder öffnen, wenn der Defekt abschließend behoben wurde und die Anlage störungsfrei läuft.

Zur Schließung des Freibades am vergangenen Sonntag (24.7.) teilt die Stadt mit, dass die Haus- und Badeordnung keine Erstattung von Eintrittsgeldern in solchen und ähnlichen Fällen vorsieht. Aber Badegäste, die von der kurzfristigen Schließung betroffen waren, können sich in Härtefällen bis zum 31. Juli an das Sportamt per E-Mail wenden: baeder@stadt-muenster.de .