Die Einbruchszahlen steigen. „Wir erleben wieder vermehrte Einbrüche in Gewerbegebieten“, erzählt Klaus Stiller vom Netzwerk „Zuhause sicher“. Bei der Morgenstund des Wirtschaftsverbundes gab er wertvolle Tipps, wie man sich schützen kann.

Ein Jahrhundert ist genug Zeit, um Meister auf seinem Gebiet zu werden. Die Firma Möllers + Reismann gibt sich durchaus selbstbewusst. Die Mitglieder des Wirtschaftsverbundes waren am Donnerstagmorgen zur „Morgenstund“ bei dem Handwerksunternehmen an der Hansastraße, um mit guten Gesprächen, einem Frühstückssnack und neuen Informationen in den Tag zu starten. Für den Input sorgte Klaus Stiller vom Netzwerk „Zuhause sicher“.