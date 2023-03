Katharina Pollex hat feste Leitung inne

Die Vakanz ist beendet: Die Bezirksverwaltungen Münster-West und Münster-Nord haben wieder eine feste Leitung. Katharina Pollex (41) hat den Führungsposten übernommen. Sie freue sich auf die neue Herausforderung, sagt die Ahlenerin.

Nachdem sich Stefanie Remmers im vergangenen Jahr vom seit 2014 innegehaltenen Leitungsposten verabschiedet hatte, hat Katharina Pollex nun in der Bezirksverwaltung West am Roxeler Pantaleonplatz 7 sowie in der Bezirksverwaltung Nord am Kinderhauser Idenbrockplatz 8 die Führung inne. Dort sei sie von den Kolleginnen sehr gut empfangen worden und blicke dem vielfältigen Aufgabenfeld, das sie nun erwarte, gespannt entgegen, verrät sie.

Seit 1999 in Diensten der Stadt Münster

Bereits seit dem Jahr 1999 steht die in Ahlen beheimatete und geborene Verwaltungsmitarbeiterin in Diensten der Stadt Münster. Von 2002 bis 2008 war sie im Bürgeramt in der City tätig. Dem schlossen sich die Ausbildung für den gehobenen Dienst und anschließend Tätigkeiten im Hiltruper Jobcenter sowie bei der Heimaufsicht des Sozialamts an. Zuletzt war Katharina Pollex Fachstellenleiterin bei der Stadtkasse, von wo aus sie sich erfolgreich um die Leitung der beiden Bezirksverwaltungen bewarb. Jetzt könne sie unter anderem auch den Bezirksvertretungen West und Nord unterstützen, was sicherlich auch eine interessante Aufgabe innerhalb ihrer neuen Tätigkeit darstellen werde.

So schnell wie möglich möchte die neue Bezirksverwaltungsleiterin mit dazu beitragen, dass die Bürgerbüro in Gievenbeck wieder eröffnet wird. Dort stehen zwar noch Renovierungsarbeiten an, gleichwohl wolle man zügig wieder vor Ort sein.

Begeisterte Sportlerin

Katharina Pollex ist ledig und begeisterte Sportlerin. Sie spielt Badminton in der Bezirksklasse, trainiert in ihrem Sport zudem Kinder und Jugendliche und ist auch noch zweimal pro Woche beim Outdoor-Fitnessprogramm "Bootcamp" mit von der Partie. Darüber hinaus unternimmt sie gerne Reisen, war im vergangenen Jahr in Marokko und möchte eines Tages gerne auch mal Australien und Neuseeland kennenlernen. Ausbildungsbedingt war es ihr im Jahr 2009 bereits vergönnt, ins chinesische Peking und 2010 in die USA zu kommen. Dort machte sie in der Stadtverwaltung von Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee ein Praktikum.

Als Leiterin will Katharina Pollex künftig an festen Tagen für die Bürgerinnen und Bürger der Stadtbezirke West und Nord in den Bezirksverwaltungen erreichbar sein. An welchen dies der Fall sein wird, steht derzeit noch nicht fest, soll aber zügig geklärt werden.

Die jetzige Woche sei aus ihrer Sicht bislang eine spannende gewesen, sagt sie. Am Dienstag sei sie in der Sitzung der Bezirksvertretung Münster-Nord und am Donnerstag in der Sitzung der Bezirksvertretung Münster-West empfangen worden.