Kindertagespflege managt sechswöchige Krisensituation

Für Sonja Vollmehr-Brehm und die Eltern ihrer Tageskinder war es ein Schock: Die vom städtischen Jugendamt in Aussicht gestellte dringend notwendige Unterstützung blieb aus. In einer Gemeinschaftsaktion wurde die Situation dennoch bewältigt.

Wenn alle zielorientiert an einem Strick ziehen, dann lassen sich oftmals auch schwierige Situationen meistern. Diese Erfahrung konnten jüngst Tagesmutter Sonja Vollmer-Brehm und die Familien der von ihr betreuten Tageskinder Laura, Lea, Jano und Luca machen. Sie bewältigten eine sechswöchige Krisensituation, ohne die zeitnah angeforderte Unterstützung des städtischen Jugendamts zu erhalten.

Alles fing damit an, dass sich die Tagesmutter, die die Betreuung der Kinder in ihrem Roxeler Haushalt vornimmt, zu einer dringend notwendigen Knieoperation entschloss. Rund vier Wochen vor dem Termin bat sie nach eigenem Bekunden das Jugendamt um Hilfe, denn OP-bedingt sollte sie mehrere Wochen lang weder knien noch etwas heben dürfen. Umso größer deshalb die Freude, dass ihr der Einsatz einer pädagogischen Fachkraft zur Unterstützung angekündigt wurde.

Eltern und Tagesmutter in Krisensitzung

Doch in der Woche vor dem Operationstermin kam dann die Nachricht, dass es nun doch keine Hilfe geben könne. „Alternativen wurden nicht genannt“, so Sonja Vollmehr-Brehm in einer E-Mail an die Redaktion. Eltern und Tagesmutter beratschlagten sich in einer Krisensitzung und wandten sich an die Leitung der Abteilung für Kindertagespflege, was sie trotz eines zwischenzeitlichen Hoffnungsschimmers jedoch nicht weiterbrachte.

Da Laura, Lea, Jano und Luca – drei der Kinder sind erst 15 Monate alt – betreut werden mussten und ihre Eltern nicht aus heiterem Himmel für einige Wochen der Arbeit fernbleiben konnten, erklärten sich alle Beteiligten bereit, der Tagesmutter abwechselnd bei ihrer Arbeit zur Seite zu stehen. Selbst die Großmutter eines der Tageskinder und eine Nachbarin sprangen tatkräftig unterstützend mit ein.

Nicht ganz einfache Situation selbst gemeistert

„Krisen schweißen eben zusammen, und das Gruppengefühl der ,kleinen Hausgemeinde' wuchs enorm“, schildert die Tagesmutter. Sie freue sich, dass man sich als Gruppe so gut gefunden und die nicht ganz einfache Situation selbst gemeistert habe. Andererseits stellt Sonja Vollmehr-Brehm aber auch die Frage: „Wie kann es sein, dass ein Amt, das vier Wochen Zeit hat, eine Kraft zur Unterstützung für eine Tagespflegestelle zu organisieren, dieses nicht hinbekommt?“

Mangel an pädagogischen Fachkräften

Antwort auf diese Frage gibt es auf Nachfrage von der Stadt: Das Amt für Kinder, Jugend und Familien habe sich – wie grundsätzlich in derartigen Fällen – intensiv um eine Vertretungskraft für die Tagespflegestelle bemüht. Bekanntlich herrsche jedoch auch in Münster ein Mangel an pädagogischen Fachkräften und Tagespflegepersonen in den Bereichen der Kindertagesbetreuung. Das betreffe sowohl Kitas und Horte als auch Tagesmütter und -väter. „Trotz aller Bemühungen ließ sich daher in diesem Fall abschließend leider keine Vertretungskraft organisieren“, bedauert das Amt für Kommunikation. Das Jugendamt lege großen Wert auf eine gute Kommunikation. Es habe einen engen Austausch mit der Tagesmutter gegeben.