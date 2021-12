Neuinfektionen auf Rekordniveau – oder knapp drunter

In Roxel oder Gievenbeck ist die Corona-Lage dramatischer als in anderen Stadtteilen. Der Westen insgesamt liegt über dem Inzidenz-Durchschnitt der Stadt. Lediglich ein Stadtteil schert aus.

So sieht die Corona-Lage in Münsters Westen aus

Mit zweiwöchiger Verzögerung veröffentlicht die Stadt Münster die Zahlen der Corona-Neuinfektionen in den einzelnen Stadtteilen. Am aktuellsten sind somit die Zahlen der Kalenderwoche 47 (22. bis 28. November). Dort wird deutlich, dass der Westen der Stadt in der Woche überdurchschnittlich viele Neuinfektionen zu verzeichnen hatte: 137 im Vergleich zu 591 insgesamt in Münster. Das sind 23 Prozent aller Neuinfektionen, obwohl im Westen nur knapp 20 Prozent aller Münsteraner wohnen. Sichtbarer wird das beim Vergleich der Sieben-Tage-Inzidenz, also der Neuinfektionen innerhalb der Woche pro 100 000 Einwohner: Während stadtweit eine Inzidenz von 189 gemessen wurde, lag sie im Westen bei 222. Beim Blick in die einzelnen Stadtteile wird deutlich, dass fast der gesamte Westen über dem städtischen Durchschnitt liegt.