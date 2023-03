„Musik zum Anfassen" in Albachtens guter Stube

Erstmals nach der Corona-Pause veranstaltete die Musikschule Albachten jetzt wieder einen Tag der offenen Tür. Unter dem Motto „Musik zum Anfassen“ begrüßte die erste Vorsitzende Rita Dondrup zahlreiche Gäste und Interessierte.

In Albachtens guter Stube, dem „Haus der Begegnung", präsentierten sich verschiedene Instrumental-Ensembles und Chöre beim Auftaktkonzert am frühen Nachmittag.

Die Blockflötenkinder unter der Leitung von Ursula Richard, der Kinderchor unter der Regie von Angelika Matthaei und das Junior-Blasorchester unter Hildegard Schüle führten vor, was sie seit den Weihnachtsferien einstudiert hatten.

Darauf folgten die Streicherzwerge und das Streichorchester unter der Leitung von Bettina Lorson-Lechtenberg.

Erste Preise bei "Jugend musiziert"

Auf das folgende Trompeten-Trio mit Eric Wiggeshoff, Paul Schell und Johann Voß freute sich Schulleiter Lothar Esser laut einer Mitteilung der Albachtener Musikschule ganz besonders:

Die drei jungen Blechbläser aus der Klasse von Gerd Radeke hatten sich beim Regional-Wettbewerb „Jugend musiziert" einen ersten Preis erspielt. Auch Merle Ruppel aus der Querflötenklasse von Amelia Deuchert hatte zusammen mit zwei Musikerinnen aus umliegenden Musikschulen ebenfalls einen ersten Preis beim Wettbewerb erreicht. Lothar Esser gratulierte dem erfolgreichen Nachwuchs wie auch den beiden Lehrkräften und überreichte ein Präsent.

Spende für Erdbebenopfer

Den musikalischen Schlusspunkt setzten „Chor and More“ gewohnt schwungvoll unter der Leitung von Georg Homann. Bevor es zum Ausprobieren der Instrumente in die Grundschule ging, konnte sich das Publikum an einem reichhaltigen Kuchenbuffett stärken.

An dieser Stelle hatten die Besucher die Möglichkeit ihr Wechselgeld für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien zu spenden. Insgesamt kamen dabei 720 Euro für die Aktion „Deutschland hilft“ zusammen. Dafür dankt die Musikschule allen Spendern.