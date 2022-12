Muesmann will Oberst werden

Münster-Handorf

Hugo Muesmann will im Schützenjahr 2023/2024 Oberst werden. Bei der Pättkestour am 12. Mai will er zur dann anstehenden Wahl eine schlagkräftige Chargierten-Truppe vorschlagen. Das teilte Muesmann auf der jüngsten Generalversammlung der Handorfer Bürgerschützen mit.