Musikalische Perlen

Marta Latour und Freddy Fretless weckten mit ihrer Musik viele schöne Erinnerungen bei den Senioren an der Meyerbeerstraße, so das Credo von Einrichtungsleiterin Astrid Kemler.

Viel beklatscht wurde jetzt das Freiluft-Konzert des „Duo Caotina“ bei den Senioren vom „Service Wohnen Meyerbeerstraße“. Einrichtungsleiterin Astrid Kemler hatte keine geringere als die Türmerin Martje Thalmann eingeladen. Als musikalische Künstlerin servierte sie unter dem Namen Marta Latour am Keyboard gemeinsam mit ihrem Ehemann Freddy Fretless an der E-Gitarre ein buntes Potpourri bekannter Melodien. Am 22. Dezember treten beide erneut dort auf.