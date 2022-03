Musikschule führt „Dschungelbuch“ auf

Alle zwei Jahre führt die Musikschule Nienberge normalerweise ein Musical mit Schülern, Eltern und anderen musicalbegeisterten Freiwilligen auf. Wegen der Pandemie musste die geplante Vorführung des Dschungelbuch abgesagt werden. In diesem Jahr soll sie stattfinden. Dafür werden nun Darsteller gesucht.

Auch in diesem Jahr soll das beliebte Musical „Dschungelbuch“ wieder mit jeder Menge Akteuren auf die Bühne gebracht werden. Dafür werden noch erwachsene Mitstreiter gesucht.

Seit dem Jahr 1984 bringt die Musikschule Nienberge alle zwei Jahre ein Musical mit Schülerinnen und Schülern, Eltern, Ehrenamtlichen, Vereinsmitgliedern und externen Mitwirkenden auf die Bühne. Insgesamt rund 120 Leute zwischen acht und 80 Jahren werden vor, auf und hinter der Bühne das Publikum musikalisch, kurzweilig und aufwendig in die Welt der Musicals entführt. Das soll in diesem Jahr erneut der Fall sein.

Für insgesamt neun Aufführungen werden Bühnenbild und Kostüme von Ehrenamtlichen kreiert, die Inszenierung selbst entworfen, und sogar die Musik wird eigens für Kinder, Jugendliche und Erwachsene maßgeschneidert von Jean-Claude Séférian komponiert. Wobei die berühmtesten Songs aus dem Disney-Film, wie „Probier‘s mal mit Gemütlichkeit“, ebenfalls erklingen werden.

Darsteller gesucht

Nachdem die Planungen pandemiebedingt um zwei Jahre verschoben werden mussten, wird „Das Dschungelbuch“ im November 2022 unter der Regie von Lea Christiansen und der musikalischen Leitung von Jean-Claude Séférian zur Aufführung gebracht. Die Proben beginnen schon Mitte März.

Die Musikschule Nienberge sucht für „Das Dschungelbuch“ weitere weibliche und männliche Erwachsene, die – egal ob mit oder ohne Bühnenerfahrung – Zeit, Lust und Enthusiasmus mitbringen, donnerstags zwischen 17.30 und 19.30 Uhr regelmäßig an den Proben teilzunehmen und an den ersten drei November-Wochenenden die Aufführungen im Kulturforum Nienberge in einer eigenen Sprech-, Schauspiel- oder Gesangsrolle solistisch oder im Ensemble mitgestalten möchten.

Interessierte Erwachsene werden gebeten, sich bis Mittwoch (9. März) per E-Mail (musikschule-nienberge@muenster.de) zu melden.