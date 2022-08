Musikschule will Ältere für Instrumente begeistern

Senioren den Spaß am Musizieren zu vermitteln ist eines der Ziele der Musikschule Nienberge mit Blick auf das neue Musikschuljahr. Dabei steht auch das Vermitteln eines guten Lebensgefühls im Vordergrund.

Die Musikschule Nienberge nimmt die Generation „60 plus“ verstärkt in den Blick. „Wir wollen Älteren die Möglichkeit anbieten, ein Instrument zu beleben, das sie in ihrer Jugend vielleicht selbst schon mal gespielt haben, oder ein neues Instrument zu lernen“, erläuterte der Leiter der Musikschule, Manuel Peitzker, in dieser Woche auf der Mitgliederversammlung.