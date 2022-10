Neues Familien-Kartoffelfest auf Anhieb ein Erfolg

Die Mutigen und Kreativen werden belohnt: Beim ersten Familien-Kartoffelfest am vergangenen Samstag rund um das Heimathaus am Kirschgarten war die Resonanz sehr gut.

Treckerschau beim Kartoffelfest am Heimathaus Handorf (v.l.): Sarah Voß, Raphael Castelli, Leon Fölling und Marion Bußmann

Der Heimatverein Handorf probiert gerne Neues aus und hat damit offenbar Erfolg. Beim ersten Familien-Kartoffelfest am vergangenen Samstag rund um das Heimathaus am Kirschgarten war die Resonanz aus der Bevölkerung „mehr als gut“, so Vorsitzender Raphael Castelli.