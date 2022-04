250 000 Euro für das Nienberger Feuerwehrhaus

Das Land Nordrhein-Westfalen bezuschusst den Neubau des Nienberger Feuerwehrgerätehauses mit 250 000 Euro. Dies geht aus einer Mitteilung der CDU-Landtagsabgeordneten Simone Wendland hervor. Das Geld stamme aus dem Dorferneuerungsprogramm des Landes.

„Das Land hat die sogenannte Gebietskulisse für dieses Programm so definiert, dass auch die ländlichen Außenstadteile Münsters in Betracht kommen“, so Wendland in der Pressemitteilung. Die Landesregierung trage damit der besonderen Situation Münsters als Großstadt mit starken ländlichen Anteilen Rechnung. Sobald die planungsrechtlichen Voraussetzungen vorlägen, wäre so zum Beispiel auch eine Förderung des geplanten neuen Feuerwehrhauses in Albachten möglich.

3,9-Millionen-Euro-Projekt

Meik Bruns, CDU-Ratsherr für Nienberge, sieht durch die Landesentscheidung die Haltung der CDU bestätigt. „Wir haben immer gesagt, dass auch Nienberge für die Förderung aus dem Dorferneuerungsprogramm infrage kommt, dafür aber schnell Planungsrecht geschaffen werden muss“, so der CDU-Politiker. Für das Feuerwehrgerätehaus, das – wie berichtet – auf dem Vögedingplatz entstehen soll, habe der Rat daher im März vergangenen Jahres die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen und im November der Verwaltung den Auftrag zur Beantragung der Fördermittel erteilt.

„Der positive Bescheid aus Düsseldorf kommt bemerkenswert schnell“, meint Bruns. Die Gesamtkosten des Projekts beliefen sich auf 3,9 Millionen Euro.

Freiwillige Feuerwehren unverzichtbar

„Die Freiwilligen Feuerwehren sind gerade im ländlichen Raum unverzichtbarer Bestandteil der Sicherheitsinfrastruktur und ein Stück gelebte Solidargemeinschaft“, sagt Wendland. Die Feuerwehrleute sorgten ehrenamtlich und oft auch unter Einsatz ihrer Gesundheit oder ihres Lebens für die Sicherheit ihrer Mitbürger. Dafür danken die Christdemokraten den zahlreichen Engagierten in Nienberge und Häger.