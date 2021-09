360 Hunde im Waltruper Forst

Pfeilschnell schossen die Windhunde bei ihren Rennen über die Sandbahn im Waltruper Forst. An Ständen (kl. Foto) wurden Futter, Leinen, Spielzeug und vieles mehr, was das Hundeherz begehrt, angeboten.

Vor Ekstase bellende Hunde in den Startboxen, ungeduldig darauf, dem Hasen hinterherzujagen und jubelnde Besucher in den Zuschauerreihen – ein Bild das in der vergangenen Woche am Waltruper Forst an vier Tagen zu sehen war: Vom 1. bis zum 5. September traten dort die schnellsten Windhunde aus 13 Nationen beim „European Sighthound Racing Championship 2021“ gegeneinander an.