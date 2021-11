4000 neue Bäume am Vorbergshügel

Er wurde in Borghorst geboren, ist mittlerweile 87 Jahre alt und hat sich zum Ziel gesetzt, in Zeiten des Klimawandels durch die Aufforstung von Wäldern in Deutschland einen nachhaltigen Beitrag für das Klima zu leisten: Die Rede ist von Paul Gauselmann, dem Gründer der gleichnamigen familiengeführten Unternehmensgruppe aus der Automaten- und Glücksspielbranche. Er sorgt jetzt dafür, dass am Vorbergshügel rund 4000 neue Laubbäume gepflanzt werden.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie