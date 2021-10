Abschied vom Lydia-Zentrum

Viele Jahre hat die evangelische Kirchengemeinde abgewogen, vorbereitet und geplant, wie es mit ihren Immobilien in Nienberge – dem Lydia-Gemeindezentrum und dem Pfarrhaus – weitergehen kann. Schließlich hat sich immer deutlicher herauskristallisiert, dass die Gebäude aus finanziellen Gründen nicht zu halten sind. 2019 wurde deshalb ein Erbpachtvertrag mit einem Investor unterzeichnet.

Vorgesehen ist, auf dem Gelände drei Gebäudekomplexe zu errichten mit verschiedenen zentrumsorientierten Nutzungen wie medizinischen Einrichtungen, einer Tagespflege, betreutem Wohnen und barrierefreien Wohnungen. Die neue kirchliche Einheit wird im Zentrum dieser Anlage positioniert sein mit Ausrichtung zu dem neuen Quartiersplatz.

Gespräche mit der Stadt Münster weit vorangeschritten

Auch nach Unterzeichnung des Investor-Vertrages dauerte es noch bis heute, bis dass ein Zeitplan für das Bauprojekt steht. Nun aber gibt es mehr Klarheit: „Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird der Investor bereits im Februar das bisherige Gemeindezentrum abreißen lassen, sodass voraussichtlich im Mai 2022 – nach Vorliegen der Baugenehmigung - mit dem Neubau begonnen werden kann“, heißt es in einer Mitteilung der evangelischen Gemeinde. Die nötigen Gespräche mit der Stadt Münster und die nötigen Prozesse seien so weit vorangeschritten, dass von allen Seiten das Signal komme: Es kann bald losgehen.

Über 50 Jahre eine liebe Heimat

Da die Stadt Münster noch Versorgungsleitungen verlegen muss, die bislang über das Privatgrundstück der Kirchengemeinde verlaufen, ist wegen der Tiefbauarbeiten ein Abrisstermin für die Gebäude bereits im Januar/Februar sinnvoll. Dies ist nun auch vom Presbyterium der Kirchengemeinde so beschlossen. Damit geht einerseits eine zermürbende Zeit des Wartens zu Ende. Viele Menschen in Nienberge warten seit Langem auf die Fertigstellung der Wohnungen. Für viele Gemeindeglieder ist ein so langer Abschied auf Raten auch eine zähe Angelegenheit gewesen. Aber, und auch das ist dem Presbyterium klar: Andererseits ist für viele Nienbergerinnen und Nienberger der Abriss der Gebäude auch mit Trauer verbunden. Über 50 Jahre war das Lydia-Gemeindezentrum den evangelischen Gemeindegliedern in Nienberge eine liebe Heimat.

Und auch viele katholische Gemeindemitglieder fühlen sich mit dem Gemeindezentrum verbunden. Deshalb ist es dem Presbyterium wichtig, den Abschied würdigend zu gestalten. Der Entwidmungsgottesdienst wird am zweiten Weihnachtstag (26. Dezember) um 18 Uhr gefeiert. „Dieser Gottesdienst wäre in diesem Jahr ohnehin der letzte reguläre Gottesdienst im Lydia-Gemeindezentrum gewesen“, so Pfarrer Oliver Kösters. „Wir haben uns aber auch bewusst für den zweiten Weihnachtstag entschieden, weil Weihnachten geistlich und theologisch einen guten Rahmen für diesen Abschied bietet.“

In Stille persönlich Abschied nehmen

Der Gottesdienst wird am Abend gefeiert, weil ihn dadurch auch die Vertreterinnen und Vertreter und Gemeindeglieder der katholischen Schwestergemeinde St. Sebastian mitfeiern können. In einer Prozession sollen am Ende des Gottesdiensts einige liturgische Geräte – zum Beispiel das Abendmahlsgeschirr und die Altarbibel – in die katholische Pfarrkirche gebracht werden, wo die evangelische Gemeinde ab Januar 2022 ihre Gottesdienste in Nienberge feiern wird. In der Woche vom vierten Advent (19. Dezember) bis zum zweiten Weihnachtstag (26. Dezember) soll zudem Gelegenheit sein, in Stille persönlich Abschied zu nehmen vom Lydia-Gemeindezentrum. Dafür soll die Kirche zu bestimmten Zeiten geöffnet bleiben.