„After-Work-Treffen“ imGemeinschaftsraum startet neu

Die Aktivitäten im Gemeinschaftsraum Häger kommen langsam wieder in Gang. Am 21. Juli wird ein vielversprechender Start gemacht.

Auf gutes Wetter freuen sich die Verantwortlichen des Trägervereins „Gemeinschaftsraum Häger“ in den nächsten Tagen ganz besonders. Dann können sie am Gebäude endlich die Markise ausfahren, die dort im vergangenen Jahr installiert, aber bisher nicht genutzt werden konnte. Einen besonderen Grund gibt es auch: Am Mittwoch (21. Juli) startet um 19 Uhr endlich wieder ein „After-Work-Treffen“, das wegen Corona lange Zeit ausfallen musste.

„Das beliebte Treffen kann wieder aufleben und wird auch regelmäßig fortgesetzt,“ betonte der Vorsitzende des Trägervereins, Ulrich Oskamp, auf der Jahreshauptversammlung. „After-Work“ habe sich seit dem Start im September 2018 schnell zu einem beliebten Treffpunkt in Häger entwickelt. Der Gemeinschaftsraum werde von verschiedenen Gruppen gut genutzt. Zu der insgesamt erfreulichen Resonanz trage auch das Umfeld – zum Beispiel Bolzplatz und Boule-Bahn – bei.

Häger wird wachsen

Diese Feststellung nahmen Ulrich Oskamp und der Geschäftsführer des Trägervereins, Berthold Schöning, zum Anlass, den Blick in die Zukunft zu richten. Das Konzept zur Stadtteilentwicklung für Nienberge und Häger zeige deutlich, dass Häger wachsen werde. Für mehr Einwohner müssten auch mehr Freizeitangebote geschaffen werden. Also sollte erneut über ein Gemeinschaftshaus nachgedacht werden.

Die Versammlung dankte der Stadt für die Unterstützung der Arbeit des Trägervereins, der im vergangenen Jahr über die Bezirksvertretung Münster-West einen Zuschuss von 2000 Euro erhalten hat.

Eigenleistung vieler Ehrenamtlicher

Den „Gemeinschaftsraum Häger“ gibt es seit 1992. Durch eine neue Planung für das gesamte Areal, zu dem auch die Kindertagesstätte zählt, war nach 22 Jahren ein Neubau erforderlich. Der Rohbau entstand zusammen mit dem Neubau der Kita, die meisten anderen Arbeiten wurden, wie beim ursprünglichen Gemeinschaftsraum, in Eigenleistung vieler Ehrenamtlicher erbracht. Im Juni 2017 war die Eröffnung.

Übrigens: Wer am „After-Work-Treffen“ teilnehmen möchte, der muss geimpft oder genesen sein oder einen aktuellen Corona-Schnelltest vorlegen.