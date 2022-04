500 Reiterinnen und Reiter zu Gast

Münster-Nienberge

Im vergangenen Jahr konnte es aufgrund der Corona-Pandemie nur eine kleine Veranstaltung geben – umso mehr genossen die Mitglieder des Reit- und Fahrvereins Nienberge das große Turnier in diesem Jahr. An vier Tagen gingen rund 500 Reiterinnen und Reiter aus dem gesamten Münsterland an den Start.

Von Hubertus Kost