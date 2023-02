Asphaltarbeiten in der Plettendorfstraße führen zu Sperrungen

Die gute Nachricht vorweg: Die Kanalarbeiten in der Plettendorfstraße sind abgeschlossen. Das Amt für Mobilität und Tiefbau hat dort einen neuen Regenwasserkanal von der Sebastianstraße ab Einmündung „Am Haus Nienberge“ bis zur Kreuzung Kurneystraße verlegt. Die Stadtnetze Münster haben in dem Bereich eine Wasserleitung mitverlegt. Wegen des kalten Wetters konnte die Plettendorfstraße im Dezember nicht mehr asphaltiert werden. Die Straße wurde bis zur abschließenden Asphaltierung zunächst für den Verkehr freigegeben.

Von Freitag, 3. Februar, bis Mittwoch, 8. Februar, stehen nun in mehreren Abschnitten die abschließenden Asphaltarbeiten auf der Fahrbahn an. Für die Fräsarbeiten wird zunächst die Sebastianstraße auf Höhe der Einmündung „Am Haus Nienberge“ bis zur Kreuzung Plettendorfstraße / Kurneystraße am kommenden Freitag, 3. Februar, voll gesperrt. Anschließend wird dieser Abschnitt nochmals vom 7. Februar bis Mittwochmorgen, 8. Februar, komplett gesperrt, um die Asphaltdeckschicht aufzutragen. In der Zwischenzeit ist dieser Abschnitt befahrbar. Für den Einbau der Asphaltdeckschicht am 7. Februar muss die Zufahrt zur Straße Am Haus Nienberge von 7 bis 12 Uhr komplett gesperrt werden. Fahrzeuge sollten in dieser Zeit außerhalb der Straße Am Haus Nienberge abgestellt werden.

In einem weiteren Bauabschnitt wird von Freitag, 3. Februar, bis einschließlich Montag, 6. Februar, die Plettendorfstraße von der Hülshoffstraße aus bis zur Kreuzung Sebastianstraße voll gesperrt. Dann finden in diesem Abschnitt Fräsarbeiten statt. Anschließend wird die Asphaltdeckschicht eingebaut.

Für beide Bauabschnitte werden Umleitungen ausgeschildert. Die Zufahrt zum Supermarkt bleibt während der Bauarbeiten durchgehend halbseitig bestehen. Das Tiefbauamt wird Verkehrsbehinderungen und Lärmbelästigungen so gering wie möglich halten. Fußläufig sind die Grundstücke weiterhin zu erreichen.