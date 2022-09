Begeisternder Auftritt der Cäcilia-Theatergruppe

Sehr gut besucht war der plattdeutsche Abend des Nienberger Heimatvereins auf dem Hof Rölver. Dabei begeisterte die plattdeutsche Theatergruppe des Männerchors Cäcilia mit einem bravourösen Gastauftritt nach dreijähriger Corona-Zwangspause.

Ob Gesangseinlagen in plattdeutscher Sprache, Anekdoten über die Nachbarschaft einer Schrebergartenkultur, ein Sketch-Auftritt über die alte und die neue Zeit, ein Gedicht zum besinnlichen Nachdenken über die plattdeutsche Muttersprache, der interaktive plattdeutsche Unterricht über althergebrachte Wortformulierungen, komödienartige Vorträge über eine liebestolle Frau oder das Essen eines Bohnengerichtes mit verheerenden Folgen – all dies traf, wie ein bunter Blumenstrauß, auf so aufmerksame wie begeisterte Zuhörer.

„Eine ganz besondere Note des Auftritts war, dass die acht vortragenden Theaterspieler im Alter von jung bis 90 Jahren sich gegenseitige Unterstützung zukommen ließen und eine tiefe Herzlichkeit Erfolgsgarant für die Vorstellung war“, heißt es in einer Mitteilung des Heimatvereins.

Es verwunderte somit nicht, dass vom 1. Vorsitzenden des Männerchors, Berthold Schöning, an diesem Tag die Ankündigung erfolgte, dass in Nienberge in der nächsten Saison wieder plattdeutsches Theater gespielt werden soll. Zudem wurde auch schon darauf hingewiesen, dass die Theatergruppe und der Männerchor demnächst auf dem Oktoberfest in Nienberge eine Ehrung des Spielmannszugs für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement erhalten sollen.