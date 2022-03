Bezirksvertretung zeigt sich selten einmütig

„Grünes Licht“ für die öffentliche Ausschreibung der Betriebsträgerschaften für die Flüchtlingseinrichtungen in Roxel (Zum Schultenhof 3) und in Nienberge (Käthe-Ernst-Weg 16/26) gab es am Donnerstagabend in der Sitzung der Bezirksvertretung (BV) Münster-West.

Das Gremium stimmte der seitens der Stadtverwaltung geplanten nationalen Ausschreibung (wir berichteten darüber) mit einstimmigem Votum zu. Die abschließende Entscheidung über die Durchführung der Ausschreibung soll am 6. April im Rat der Stadt Münster fallen.

Zustimmung für Umbau der Peter-Wust-Schule

Im Hinblick auf das Abstimmungsverhalten der BV-Fraktionen sah es beim Tagesordnungspunkt „Umbau der Peter-Wust-Schule, Schürbusch 45“ keineswegs anders aus: Auch er stieß auf ungeteilte parteiübergreifende Zustimmung. Vorgesehen ist, dass die von der Mecklenbecker Grundschule als Zweitstandort genutzte Immobilie am Schürbusch, so umgebaut wird, dass Ende des Jahres auch die Räume im Obergeschoss zur Verfügung stehen. Ebenso soll – wie berichtet – eine stählerne Außentreppe als zweiter Rettungsweg installiert werden. Das kann nun passieren, da die Entscheidungsgewalt über die Durchführung der Umbaumaßnahme allein bei der Bezirksvertretung West lag.

Ebenfalls einstimmig vom Stadtbezirksparlament befürwortet wird die vom Stadtplanungsamt vorgesehene zweite Änderung des Bebauungsplans für das Gewerbegebiet zwischen der Feldstiege und der Altenberger Straße in Nienberge. Dort soll dafür gesorgt werden, dass „stark emittierende“ Gewerbetriebe aus dem Gebiet herausgehalten werden. Dies soll dem künftig angrenzenden neuen Wohngebiet zugute kommen. Abschließend behandelt wird die geplante Bebauungsplanänderung im April ebenfalls vom Rat.

Gleiches gilt für die vorgesehene Neufassung der Satzung über die außerschulische Nutzung der Pausenhöfe städtischer Schulen. In der BV West stieß sie bei lediglich einer Enthaltung auf große Zustimmung. Die Neufassung sieht – wie berichtet – unter anderem vor, dass auf den Schulhöfen künftig auch sonn- und feiertags gespielt werden darf.