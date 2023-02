Bücherbus: Nienberge wird vorübergehend nicht angefahren

Läuft alles nach Plan, dann macht der Bücherbus der Stadtbücherei wöchentlich freitags in der Zeit von 10.30 bis 12 Uhr in Nienberge an der Annette-von-Droste-Hülshoff-Grundschule in der Kirmstraße Station. Doch das war in jüngster Zeit offenbar wiederholt nicht der Fall. Das hat den CDU-Ratsherrn Meik Bruns dazu bewogen, diesbezüglich die Stadtverwaltung zu kontaktieren.

„Mehrere Eltern hatten sich an mich gewandt und ihr Bedauern ausgedrückt, dass der Bücherbus nicht mehr regelmäßig in Nienberge Halt macht“, berichtete Bruns der Redaktion. Das habe ihn veranlasst, eine Anfrage zu stellen. Diese wurde dem Christdemokraten jetzt von Jan Frederik Schmees, kommissarischer Leiter der Stadtbücherei, beantwortet.

Einige Haltestellen bis Anfang März betroffen

Man bedauere, dass der Bücherbus bis Anfang März einige Haltestellen nicht fahrplanmäßig anfahren könne. Einer der beiden Mitarbeiter, der die nötige Fahrerlaubnis für den Bücherbus besaß, habe die Stadtbücherei verlassen.

Bei seinem Posten habe es sich aber nicht um eine reine Stelle als Fahrer, sondern um eine Fachkraft für Medien und Informationsdienste gehandelt, lässt Schmees den Nienberger Ratsherrn wissen. Die Ausbildung werde benötigt, um die Auskunftsdienste und bibliothekarischen Aufgaben für den Bücherbus übernehmen zu können.

Fahrerlaubnis zur Lenkung des Bücherbusses erforderlich

Als die Stelle vakant geworden sei, habe eine Auszubildende zur Fachkraft für Medien und Informationsdienste, die zu dem Zeitpunkt mit ihrer Ausbildung fertig geworden sei, diese übernommen. Sie sei allerdings nicht im Besitz der Fahrerlaubnis, die zur Lenkung des Bücherbusses erforderlich sei, so der kommissarische Leiter Stadtbücherei weiter.

„Aus diesem Grund wurden bisher urlaubsbedingte Vertretungen vom Bücherbusfahrer durch einen Fahrdienst anderer städtischer Ämter, der AWM oder einer Leiharbeitsfirma abgedeckt. In der Vergangenheit ist uns dies immer gut gelungen. Leider konnten für die nun anstehende Urlaubsvertretung weder die städtischen Einrichtungen noch die sieben Leiharbeitsfirmen, die wir angefragt haben, einen Fahrer für den entsprechenden Zeitraum zur Verfügung stellen“, erläutert Schmees.

Standard kann ausnahmsweise nicht aufrechterhalten werden

Angesichts dessen könne die Stadtbücherei leider den bisherigen Standard des Bücherbusses „ausnahmsweise und vorübergehend nicht aufrechterhalten“. Allerdings solle in Kürze erneut eine Stelle „Fachkraft für Medien und Informationsdienste“ für den Bücherbus ausschrieben werden. Als Voraussetzung dafür werde ein Führerschein der Klasse C erwartet beziehungsweise die Bereitschaft, diesen zu erwerben.

Mit dem Satz „Wir hoffen auf eine zeitnahe adäquate Besetzung der Stelle, damit wir unseren Standard beim Bücherbus zukünftig wieder weitestgehend anbieten können“, endet die Nachricht an den christdemokratischen Ratsherrn.

Schon jetzt steht fest, dass die Haltestelle in Nienberge am 3. März vom Bus nicht angefahren werden kann.