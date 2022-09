Buntes Rahmenprogramm beim Münster-Marathon in den Stadtteilen

Wenn am Sonntag (11. September) der Münster-Marathon durch die Stadtteile unterwegs ist, lohnt es sich, an den dortigen Hotspots vorbeizuschauen: Dort erwartet die Zuschauer und natürlich auch die Teilnehmer ein sehenswertes buntes Programm.

Attraktionen an der Laufstrecke: Die größten Kuscheltiere der Welt auf Stelzen sind am Sonntag beim Marathon im Stadtteil Nienberge zu sehen. Die beiden Windpferde des Stelzenlauftheaters „Pantao“ werden in Roxel mit von der Partie sein, während im Gievenbecker Zen­trum Kiepenkerl Olaf Leonhard vertreten ist.

Auch die 20. Ausgabe des Volksbank-Münster-Marathons führt am Sonntag (11. September) wieder durch die Stadtteile Nienberge, Gievenbeck und Roxel. Anwohner, die nicht direkte Marathonberührung haben, sind eingeladen, dort zu einem der zahlreichen Hotspots an der Strecke oder zum Abschluss später auch zum Ziel in der City zu kommen.

Längst Tradition als motivierender musikalischer Marathon-Programmpunkt haben die Zwillinge Richard und Gerd Bracht, die als Münsters wohl erfolgreichstes Jazz-Duo am Stadion in Gievenbeck bei Kilometer 18 zwischen 9.50 und 11.30 Uhr aufspielen werden, wenn sich die Läufer über Haus Uhlenkotten und die Steinfurter Straße in Richtung Halbmarathonmarke nach Nienberge bewegen. In Nienberge gastieren nach Angaben der Marathon-Organisatoren die „größten Kuscheltiere der Welt auf Stelzen“, aber auch eine der erfolgreichsten Samba-Trommelgruppen des Münsterlands, die „Canharinhos“. Diese ist bereits seit der ersten Stunde beim Volksbank-Münster-Marathon mit dabei.

Windpferde vom Stelzenlauftheater

Mit kräftiger Anfeuerung von Cheerleadern geht es von dort aus auf die etwas ruhigeren Streckenabschnitte bis nach Roxel. Dort beeindrucken mitten im Ortskern vor allem zwei Windpferde, eine ganz neue Darstellung des bekannten Stelzenlauftheaters „Pantao“.

Wenn die Läuferinnen und Läufer bereits auf dem Rückweg sind, dann gibt es mitten im Zentrum von Gievenbeck ebenfalls ein stimmungsvolles Rahmenprogramm: Mit dabei ist die Samba-Trommelgruppe „Buena Vista Rio“. Und Olaf Leonhard, ebenfalls Stelzenläufer der ersten Stunde, hat sich eigens fürs Jubiläum eine Nachbildung des münsterischen Kiepenkerls einfallen lassen. Sie soll beim 20. Münster-Marathon Premiere feiern.

Gesundheitslauf über 6,2 Kilometer

Um 13 Uhr startet von Gievenbeck aus übrigens auch der Gesundheitslauf für die vielen Breitensportler, die dessen 6,2-Kilometer-Strecke von Gievenbeck bis ins Ziel absolvieren wollen. Andrea Hahn ist vor Ort Moderatorin.

Neue 28-Kilometer-Strecke

Während die schnellsten Marathonläufer bereits ab 10.30 Uhr den Bereich Roxeler Straße / Ecke Dingbänger Weg (Kilometerpunkt 32,5) passieren, wird das große Feld der Marathonis diese Stelle erst später Zug um Zug erreichen. Das kann mitunter bis 13.15 Uhr dauern. Den 1500 Staffelläuferinnen und -läufern dient diese Stelle als Wechselpunkt. Erstmals kommen dort auch die knapp 500 Teilnehmer vorbei, die die neue 28-Kilometer-Strecke absolvieren. Für gute Stimmung am Roxeler Hotspot wollen Moderator Rene Bertelsbeck sowie die Band „OL 55“, die bereits im vergangenen Jahr bei den Zuschauern Begeisterung entfachte, sorgen.