Bürger für behutsame Entwicklung

Häger soll wachsen – so wünscht es sich das Planungsamt der Stadt. Die Pläne wurden jetzt vorgestellt, doch sie trafen nicht ganz den Geschmack der Hägeraner. Die sehen ihr „Dorf“ in Gefahr.

Diskussion über städtebauliche Rahmenplanung in Häger

In „Themeninseln“ artikulierten die Teilnehmer der Info-Veranstaltung Wünsche und Anregungen zur Entwicklung von Häger.

Der Nienberger Ortsteil Häger ist dörflich geprägt – und das soll auch so bleiben. Besucher der Auftaktveranstaltung zur städtebaulichen Rahmenplanung für Häger machten das am Mittwochabend in der SCN-Halle sehr deutlich, denn viele sehen den Charakter des Ortsteils gefährdet, wenn die dort vorgestellten Planungsvorschläge realisiert werden sollten.