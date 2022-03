Trägerschaften der Flüchtlingseinrichtungen werden neu ausgeschrieben

Wer wird ab dem 1. Oktober die Betriebsträgerschaft für die Flüchtlingsunterkünfte in Roxel und Nienberge innehaben? Antwort auf diese Frage soll es nach einer Ausschreibung geben, die das städtische Sozialamt in Kürze auf den Weg bringen will.

Wird der münsterische Caritasverband als freier Träger auch weiterhin die Betriebsträgerschaften für die Flüchtlingseinrichtungen Zum Schultenhof 3 in Roxel und Käthe-Ernst-Weg 16/26 in Nienberge innehaben? Antwort auf diese Frage dürfte es in absehbarer Zeit geben, denn die bisherigen Trägerschaftsverträge laufen Ende September aus und sollen zum 1. Oktober erneuert und in alte oder neue Hände übergehen.