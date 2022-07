Ausfälle in Reihen der Zustellerschaft haben dazu geführt, dass die Post in Nienberge derzeit nicht optimal ausliefern kann.

Achim Gahr will das Thema keineswegs unter den Tisch kehren: „Ja, es gibt Probleme“, sagt der Sprecher der Deutsche Post/DHL Group in Düsseldorf. Bei der Postzustellung in Nienberge laufe es derzeit nicht so, wie es eigentlich laufen solle.