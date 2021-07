Der Grünzug soll erhalten bleiben

Die wertvollen alten Bäume und Hecken in ihrer Straße sollen stehen bleiben, meinen etliche Anwohner der Nienberger Kurneystraße. Sie möchten das Grün nicht durch Parkplätze ersetzt sehen.

„Wir brauchen frische Luft und müssen natürlich auch an den Klimaschutz denken!“ Etliche Anwohner haben sich in dieser Woche mit Bezirksvertreterin Karin Park-Luikenga (CDU) in der Kurneystraße zusammengefunden. Es ging darum, sich einmal mehr dafür stark zu machen, dass der üppige Grünstreifen vor ihrer Haustür, den sie durch die vorgesehene Neugestaltung ihrer Straße gefährdet sehen, auf jeden Fall erhalten bleibt.