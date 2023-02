„Die Unbeugsamen“: Ein Film über starke Frauen in der Politik

Beim Sonntagskino im Nienberger Kulturforum wird am 26. Februar der preisgekrönte Dokumentarfilm „Die Unbeugsamen“ gezeigt. Es geht um Frauen die sich ihren Platz in der Politik, gegen Vorurteile und Diskriminierungen trotzend, erkämpfen mussten.

Um starke Frauen in der bundesdeutschen Politik soll es beim nächsten Sonntagskino in Nienberge gehen.

Am 26. Februar um 18 Uhr heißt es im Kulturforum Nienberge wieder „Sonntagskino“. In der gemeinsam von der katholischen Frauengemeinschaft St. Sebastian und dem Verein „Kulturforum Nienberge“ veranstalteten Reihe wird dann der preisgekrönte Dokumentarfilm „Die Unbeugsamen“ gezeigt.

„Politik ist eine viel zu ernste Sache, als dass man sie alleine den Männern überlassen könnte“, sagte laut einer Mitteilung der „Sonntagskino“-Organisatoren einst Käte Strobel (Bundesministerin von 1966 bis 1972). Auf eindrucksvolle Weise zeige das Werk des Dokumentarfilmers Torsten Körner, das im Sommer 2021 Kinopremiere feierte, wie schwer der Weg zur Beteiligung an den demokratischen Entscheidungsprozessen in den durch und durch patriarchalischen Strukturen der Bonner Republik tatsächlich war und wie sich die Frauen ihren Platz in der Politik, gegen Vorurteile und Diskriminierungen trotzend, erkämpfen mussten.

In Interviews schildern Politikerinnen von damals wie etwa Herta Däubler-Gmelin (SPD), Marie-Elisabeth Klee (CDU), Ursula Männle (CSU), Christa Nickels (Die Grünen), Ingrid Matthäus-Maier (FDP/SPD), Renate Schmidt (SPD) und Rita Süssmuth (CDU ihre Erinnerungen, die zugleich bitterkomisch und absurd, aber teils auch erschreckend aktuell anmuten.

„Verwoben mit bis dahin zum Teil unveröffentlichten Archivmaterial entstand ein außergewöhnlicher Rückblick in die politische Geschichte der Bundesrepublik“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Der Eintritt zum Sonntagskino ist frei, Spenden für den Verein „Kulturforum Nienberge“ sind jedoch willkommen.