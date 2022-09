Echsen-Zuchtrekord in Nienberge?

Seine Wohnung in Nienberge teilt sich Stephan Schorn mit Hunderten von Spinnen und Echsen. Im Wohnzimmer stapeln sich die Terrarien an allen Wänden, zum Teil bis unter die Decke, jeweils mit lateinischem Namens- und, wenn giftig, mit rotem Warnschild versehen. Er ist sichtlich stolz auf den im Frühjahr zur Welt gekommen Nachwuchs, denn der stammt von einer der weltweit am seltensten vorkommenden Reptilienarten überhaupt. Insgesamt sollen in freier Natur nur noch zirka 600 Exemplare der Chinesischen Krokodilschwanzechse leben, und dies auch nur noch in zwei Gebieten, jeweils einem in China und Vietnam.

