Ehrenamtliche Verstärkung wird dringend gesucht

Hilfsbedürftigen sollen unter anderem bei Einkäufen unterstützt werden. Foto: dpa (Symbolbild)

Wir beginnen jetzt wieder ganz vorsichtig mit unserer Arbeit,“ sagt Rolf-Bernd Lappe. Der Vorsitzende des Vereins „Von Mensch zu Mensch in Nienberge“ (Nachbarschaftshilfe im Stadtteil) will den Leitgedanken der Aktionsgemeinschaft nach Lockerungen der Pandemie-Einschränkungen wieder aufleben lassen: „Wir kümmern uns“.

Es geht um ältere und hilfsbedürftige Menschen in Nienberge, denen der Verein Unterstützung anbietet. Zum Beispiel im häuslichen Umfeld, bei Einkäufen oder Spaziergängen, bei Arztbesuchen und Behördengängen. Auch die Vermittlung an Fach- und Pflegedienste gehört dazu, denn pflegerische Aufgaben übernimmt der Verein nicht. „In vielen Situationen schenken wir auch einfach nur Zeit und können damit Einsamkeit lindern,“ sagt Lappe. Er appelliert gerade nach der langen Phase der coronabedingten Einschränkungen an Hilfsbedürftige, keine Scheu zu haben und sich zu melden. „Auch Angehörige oder Nachbarn können sich gern an uns wenden.“

Zeit als wichtigste Voraussetzung

Der Verein sucht immer wieder ehrenamtliche Kräfte, die sich um alte und hilfsbedürftige Nienberger kümmern. Wichtigste Voraussetzung: „Zeit haben.“ Das muss nicht viel sein, es reichen eine oder zwei Stunden in der Woche. Und niemand muss sich über einen längeren Zeitraum verpflichten.

„Wir wollen deutlich machen, dass wir wieder da sind,“ sagt Lappe und betont, dass jede Anfrage willkommen sei. Kontakt zum Verein „Von Mensch zu Mensch in Nienberge“ ist unter 02533/ 29 87 43 oder 0175/ 63 014 29 möglich.