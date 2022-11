Ein Zeichen für Frieden und Versöhnung

Fast 70 Jahre schon gedenken die Mitglieder der St.-Sebastian-Kirchengemeinde an Allerheiligen der Toten auf dem Russenfriedhof. Nicht nur Russen sind dort begraben.

Messdiener und weitere Teilnehmer aus der St.-Sebastian-Gemeinde, darunter Pastor Daniel Zele und Diakon Reinhard Kemper, versammelten sich in der Kapelle des Nienberger Friedhofs, um von dort aus gemeinsam zum Russenfriedhof zu gehen.

Eine Tradition wird gepflegt und hält die Erinnerung wach: Bereits seit dem Jahr 1953 gehen am Abend des Allerheiligen-Tages Mitglieder der katholischen St.-Sebastian-Kirchengemeinde in Begleitung von Messdienern der Gemeinde zum Russenfriedhof beim Haus Spital. Sie zeigen damit, dass die dort ruhenden Toten nicht vergessen sind.

Auch in diesem Jahr machte sich eine kleine Gruppe nach der Andacht in der Kapelle auf dem Nienberger Friedhof auf den Weg zum Ehrenfriedhof Haus Spital. Dort gedachten sie der Toten und beteten um Frieden und Versöhnung. Einige Teilnehmer nehmen bereits seit Jahrzehnten an der Gedenkfeier teil.

Kriegstote aus beiden Weltkriegen

Auf dem Friedhof ruhen 816 Kriegstote des Ersten Weltkriegs – vornehmlich Russen, aber auch Polen und Ukrainer. Etwa 200 Kriegstote des Zweiten Weltkriegs aus der ehemaligen Sowjetunion sind dort begraben. Alle dort bestatteten Soldaten sind nicht bei Kampfhandlungen, sondern im Lazarett Haus Spital verstorben.

Der Nienberger Pfarrer Carl Neuendorff, der in russischer Gefangenschaft war, führte 1953 den Brauch ein, am Allerheiligen-Abend die Gräber der Kriegstoten zu besuchen. Er setzte damit ein Zeichen und wollte besonders die Jugendlichen der Gemeinde ermahnen, sich stets für Frieden und Versöhnung zu engagieren.