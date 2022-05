Einbrecher gelangen durch leerstehende Wohnung in Wohnhaus

Bislang unbekannte Täter sind am Wochenende in zwei Wohnungen in Nienberge eingebrochen. Durch eine leerstehende Wohnung verschafften sich die Täter Zugang.

Nach einem Einbruch in zwei Wohnungen an der Plettendorfstraße am Freitagabend ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Die unbekannten Täter hebelten nach Angaben der Polizei zwischen 19 bis etwa 1.30 Uhr ein Fenster einer leerstehenden Erdgeschosswohnung auf und kamen so in die Räume. Als alle Zimmer durchsucht waren und sie die Eingangstür verbarrikadiert hatten, brachen sie die Wohnungstür der Einliegerwohnung auf und entwendeten Schmuck, ein Handy und Bargeld. Mit der Beute flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung.

Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0251/2750 bei der Polizei zu melden.