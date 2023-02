Engagiert und der Heimat verbunden

Im Alter von 76 Jahren ist am Freitag (17. Februar) der in Nienberge und Roxel beliebte und geschätzte frühere Lehrer Reinhold Klumpe gestorben. Viele werden den engagierten Heimatfreund vermissen.

„Ein Nienberger aus Leidenschaft“, so titelte die Redaktion, als Reinhold Klumpe am 16. Juni 2016 seinen 70. Geburtstag feierte. Am Freitag ist der in seinem Stadtteil und darüber hinaus bekannte, beliebte und geschätzte einstige Lehrer gestorben.

Reinhold Klumpe hat als Konrektor an der Grundschule Nienberge und später als Leiter der Grundschule Roxel Generationen von Schülerinnen und Schülern auf das Leben vorbereitet. Der gleichermaßen engagierte wie begeisterte Pädagoge wuchs in Häger auf. Dort leitete sein Vater die Schule der Bauerschaft Uhlenbrock, was den späteren beruflichen Lebensweg des Sohnes prägte. Er wollte zunächst Hauptschullehrer werden, bezeichnete später aber seinen ersten angeordneten Einsatz an einer Grundschule als „Glücksgriff“.

Der Heimat verbunden

Reinhold Klumpe war in besonderer Weise seiner Heimat verbunden. Sichtbarer Ausdruck sind die „Heimatblätter für Nienberge“, an denen er maßgeblich mitwirkte. Herausgeber der Publikation ist der Heimatverein Nienberge, in dessen Vorstand und als Vorsitzender sich Klumpe viele Jahre engagierte.

Über den Heimatverein hinaus hat Reinhold Klumpe das örtliche Vereinsleben in verantwortlichen Positionen mitgestaltet und mitgeprägt, darunter als langjähriger Vize-Vorsitzender der Schützenbruderschaft St. Sebastian und im Vorstand (auch als Vorsitzender) des Männergesangvereins „Cäcilia“.

Mit der Leidenschaft für seinen Beruf und seine ehrenamtliche Arbeit konnte Klumpe viele Menschen „anstecken“. Auch als „Nienberger aus Leidenschaft“ wird er in Erinnerung bleiben.