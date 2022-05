Erinnerung an eine Weggefährtin

Seine Begeisterung für Heimatforschung hat Reinhold Klumpe von seiner früheren Lehrerin und späteren Kollegin Agnes Heidbrink. Beide haben das Schulleben in Münsters Westen geprägt.

Erinnerung an die Schulzeit: Reinhold Klumpe war 1952 Schüler in Häger, Agnes Heidbrink damals seine erste Lehrerin (auf dem Foto bei Klumpes Verabschiedung im Jahr 2011).

Als Reinhold Klumpe vor einigen Tagen die Nachricht erhielt, dass Agnes Heidbrink im Alter von 99 Jahren gestorben sei, da wurden bei dem pensionierten Schulleiter sofort Erinnerungen wach. Agnes Heidbrink war die letzte Lehrerin an der ehemaligen Volksschule im Nienberger Ortsteil Häger, Reinhold Klumpe gehörte von 1952 bis 1956 zu ihren Schülern. Viel später begegneten sich beide im selben Kollegium an der Grundschule in Nienberge wieder. Der ehemalige Schüler als Lehrer und seine erste Lehrerin.