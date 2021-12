Es sind noch viele Termine frei

In den vergangenen Jahren war das Interesse, sich am „Lebendigen Adventskalender“ in Nienberge zu beteiligen, groß. In diesem Advent sind allerdings noch viele Termine frei. Am 1. Dezember startete die Aktion am Pfarrhaus der katholischen Kirchengemeinde St. Sebastian.

In diesem Jahr startete der „Lebendige Adventskalender“ am Pfarrhaus der katholischen Kirchengemeinde St. Sebastian.

Der „Lebendige Adventskalender“ ist in Nienberge wieder auf dem Weg durch die Vorweihnachtszeit. Zum fünften Mal startete die Aktion am 1. Dezember, in diesem Jahr am Pfarrhaus der katholischen Kirchengemeinde St. Sebastian.

Dort öffnete eine kleine Gruppe von Kindern und Erwachsenen symbolisch das erste „Türchen“ des Kalenders mit einigen Liedern und kurzen Erzählungen. Die ersten Gastgeber waren Pastor Daniel Zele und seine Familie.

Bis zum 22. Dezember soll möglichst an vielen Abenden um 18 Uhr an einem Gebäude ein „Türchen“ geöffnet werden. Das ist ein von den Gastgebern geschmücktes Fenster an ihren Häusern oder auch – wie zum Beispiel am 15. Dezember – am Gemeinschaftsraum in Häger. Für etwa 15 Minuten werden Lieder gesungen und Gedichte oder Erzählungen vorgetragen, mit denen sich die Teilnehmer auf die Weihnachtszeit einstimmen.

In den vergangenen Jahren war das Interesse groß, sogar 2020 wurden in einigen Wohnungen zumindest die Fenster geschmückt, denn die persönlichen Begegnungen mussten wegen Corona ausfallen. „In diesem Advent sind leider noch viele Termine frei,“ sagt Pfarrsekretärin Tanja Antepohl, die die Vorbereitungen koordiniert. Gastgeber könnten sich noch ganz spontan im Pfarrbüro unter 02533/93150 melden, der Aufwand für die kurzen adventlichen Treffen sei nicht groß. Wer an seinem Haus ein „Türchen“ öffnen möchte, der entscheidet selbst, wie die Zusammenkunft gestaltet wird.

Die Idee zum „Offenen Adventskalender“ entstand im Arbeitskreis Liturgie der katholischen Kirchengemeinde. Die Aktion hat auch ökumenische Bedeutung. Am 22. Dezember wird das letzte „Türchen“ im evangelischen Lydia-Gemeindezentrum geöffnet.